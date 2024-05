Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Bedrohung mit Kurzwaffe - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.05.2024, gegen 10.35 Uhr, soll ein 47-jähriger Fußgänger von einem Fahrradfahrer mit einer Kurzwaffe bedroht worden sein. Nach Angaben des 47-Jährigen war er mit seinem Hund im Bereich des Yachthafens in der Alte Straße unterwegs, als ihm kurz nach dem Yachthafen ein Fahrradfahrer entgegenkam. Vermutlich wegen des Hundes soll es dann zu einem Streitgespräch zwischen dem 47-Jährigen und dem Fahrradfahrer gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der Fahrradfahrer eine Kurzwaffe aus seinem Rucksack herausgezogen und auf den 47-Jährigen gerichtet. Nach einem weiteren Wortwechsel sei der Fahrradfahrer in Richtung Alte Straße davongefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrradfahrer verlief erfolglos.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa zwischen 40 und 50 Jahre alt, korpulente Statur. Er hatte einen weißen Fahrradhelm auf sowie eine verspiegelte Brille. Sein Mund-/Nasenbereich war mit einem schwarzen Tuch mit seitlich weißen Streifen bedeckt. Er führte einen großen roten Rucksack mit sich. Unterwegs war er auf einem dunklen Mountainbike.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

