Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag, 13.05.2024 auf Dienstag, 14.05.2024 über ein Fenster Zutritt in eine Imbiss Gaststätte in der Schönauer Straße. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum liegt nach 22.00 Uhr am Montagabend. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, welche ...

mehr