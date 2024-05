Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Imbiss Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag, 13.05.2024 auf Dienstag, 14.05.2024 über ein Fenster Zutritt in eine Imbiss Gaststätte in der Schönauer Straße. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum liegt nach 22.00 Uhr am Montagabend. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Schönauer Straße gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

