POL-FR: Emmendingen: Einbruch bei Autoteilehändler - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am 16.05.2024 gegen 01.30 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung zu einer augenscheinlich bewusstlosen, männlichen Person in die Eisenbahnstraße in der Freiburger Innenstadt entsandt. Bei der medizinischen Erstversorgung erwachte jedoch der 28-Jährige und griff die Sanitäter körperlich an. Ein ...

mehr