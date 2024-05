Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Exhibitionistische Handlungen, Hinweise erbeten

Willstätt (ots)

Als eine 60-jährige Frau in den frühen Montagmorgenstunden, gegen 4:30 Uhr, in der Hauptstraße unterwegs war, wurde sie offenbar von einem bislang Unbekannten verfolgt. Dieser entblößte sich zudem wohl mehrfach und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Nachdem der Mann sie wohl weiter verfolgte, begab sich die Frau in der Folge in ein Haus. Offenbar durch den dortigen Vermieter aufgeschreckt, flüchtet der mutmaßliche Täter in Richtung Ortsmitte. Zeugenaussagen zu Folge soll der bislang Unbekannte einen schwarzen Kapuzen-Pullover, eine schwarze Jogginghose getragen haben und mit einem weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl oder unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an den Kriminaldauerdienst.

/ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell