POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) - Ein Schlichtungsversuch zwischen einem streitenden Paar soll am frühen Sonntagmorgen in einer Kleingartenanlage im Bittlerweg eskaliert und zu Verletzungen geführt haben. Ein 38-Jähriger sei im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 2:30 Uhr auf den Streit aufmerksam geworden und wollte offenbar schlichtend eingreifen. Ein 52 Jahre alter Mann habe daraufhin den Zeugen jedoch mit einem Messer angegriffen und verletzt. Das Opfer begab sich im Anschluss selbst in eine ...

