Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 14.35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesel die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Flüren. An der Kreuzung Bislicher Straße / Mühlenfeldstraße querte er die Mühlenfeldstraße, um seine Fahrt in Richtung Flüren fortzusetzen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem 62-jährigen Motorradfahrer aus Wesel, der die Mühlenfeldstraße aus Bislich kommend in Fahrtrichtung Diersfordt befuhr. Der Motorradfahrer und seine 47-jährige Mitfahrerin kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen eingeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

