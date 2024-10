POL-WES: Kreis Wesel - Polizei warnt vor Wildunfällen und gibt Tipps

Moers (ots) - In der Nacht auf Samstag explodierte gegen 00:30 Uhr der Akku eines E-Bikes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Dahlienweg in Moers. Durch die Explosion wurden die drei Bewohner der Wohnung verletzt. Ein 47-jähriger Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Unfallklinik eingeliefert. Eine 43-jährige Frau und ein 12-jähriges Kind wurden mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein ...

