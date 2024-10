Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Müllcontainerbrände; Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am heutigen Freitag, 25.10.2024, kam es in der Feldmark an der Ecke Holzweg/Magdalenenweg zu einer Brandstiftung an einer Mülltonne. Unbekannte Täter setzten diese gegen 01.45 Uhr in Brand, der durch die Feuerwehr Wesel schnell gelöscht werden konnte.

Kurze Zeit später, gegen 03.00 Uhr, meldeten Anwohner der Friedenstraße den nächsten Brand, diesmal stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Auch dieser konnte ohne weiteren Fremdschaden durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Wesel, Tel. 0281-107-0, zu melden.

241025-0216

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell