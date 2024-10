POL-WES: Schermbeck - Zivilpolizisten beenden kriminelle Fahrt

Hünxe (ots) - Auf dem Gelände eines Raiffeisenmarktes in Hünxe geriet am 17.10.2024 gegen 01.00 Uhr eine Lagerhalle am Hunsdorfer Weg in Brand. In der betroffenen Lagerhalle waren hauptsächlich Futtermittel und Düngemittel gelagert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis weit in den Tag hinein an. Personen kamen bei dem Brand nicht zu ...

