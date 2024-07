Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

B 328, Gem. Aspach: Frontalzusammenstoß

Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr befuhr ein 42-Jähriger die B 328 mit seinem Mercedes Sprinter von Großbottwar in Richtung Backnang. Zwischen dem Karlshof und Großaspach geriet er aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 27-Jähriger Opel-Combo-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, aber sein Fahrzeug wurde dennoch seitlich vom Sprinter gestreift. Bei dieser Kollision wurde das linke Vorderrad am Sprinter abgerissen und anschließend prallte der Sprinter frontal gegen einen hinter dem Opel fahrenden PKW Mercedes A-Klasse. Der PKW Mercedes A-Klasse, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde, wurde von der Fahrbahn abgewiesen und blieb im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Der Sprinter kippte nach dem Zusammenstoß auf die Seite und drehte sich um 180 Grad. Der 27-Jährige Opel-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften ausgerückt war, gerettet werden. Er und sein 26-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der 42-jährige Unfallverursacher und der 29-jährige A-Klasse-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 120.000 Euro. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Backnang waren für Absperrmaßnahmen und zur Fahrbahnreinigung an der Unfallstelle im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs in die Ermittlungen eingeschaltet. Nach Beendigung der Aufräum- und Reinigungsarbeiten konnte die Straße gegen 13:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell