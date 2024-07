Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrerin stürzt wegen geöffneter Autotür

Am Freitag gegen 13:20 Uhr parkte ein 25-Jähriger seinen PKW Daimler Benz in der Bahnhofstraße, etwa auf Höhe vom Berliner Platz, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er die Fahrertür öffnete, hatte er offenbar nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet und übersah eine 63-jährige Radfahrerin, die gerade am Auto des 25-Jährigen vorbei fuhr. Die 63-Jährige stieß gegen die Fahrertür und kam anschließend zu Fall. Sie wurde durch den Sturz leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

