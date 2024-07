Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Ein 26-jähriger Lenker eines Mercedes Vito wollte am Freitagmorgen gegen 9:50 Uhr von der L1060 nach links auf die Auffahrt zur BAB 7 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Opel Corsa, dessen 21-jährige Lenkerin auf der L1060 in Richtung Ellwangen fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Sachbeschädigung

Am Freitag um 13:27 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass an der Schule im Fuchsweg in Unterrombach an zwei Fenster die Doppelglasscheiben beschädigt wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell