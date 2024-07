Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Radfahrer mit Pfefferspray leicht verletzt - Unfälle

Fellbach: Unfallflucht

In der Salierstraße ereignete sich am Donnerstagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter streifte beim Vorbeifahren einen parkenden Pkw Mercedes und verursachte ca. 10.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete ohne den Unfall polizeilich zu melden. Der Unfall könnte sich gegen 11.50 Uhr ereignete haben, als unweit von der Unfallstelle von Zeugen Unfallgeräusche wahrgenommen wurden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Rudersberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr den Lönsweg und streifte dort einen stehenden Pkw VW T-Roc, dessen Fahrer gerade ausparkte. Der Unfallverursacher stieg nach dem Vorfall kurz aus seinem Auto und meinte, dass nichts passiert sei. Danach fuhr er weiter ohne seine persönliche Daten anzugeben. Am Pkw VW T-Roc entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen zu dem Unfallgeschehen und Hinweise auf geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Rudersberg unter Tel. 07183/929316 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet

Ein 45-jähriger Rennradfahrer missachtete am Donnerstag gegen 16.30Uhr an der Ampelanlage in der Stettener Straße zur Einmündung der L 1199 (Landhauskreuzung) das Rotlicht und stieß mit einem Pkw Mercedes zusammen. Der Radfahrer hat Glück und blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Waiblingen: PKW zerkratzt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter einen Ford in der Martin-Luther-Straße auf der rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein erheblicher Schaden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422.

Waiblingen-Hohenacker: Pfefferspray gegen Radfahrer angegriffen

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford überholte am Donnerstag gegen 16:20 Uhr einen 21-jährigen Rennradfahrer und bremste ihn hiernach aus. Nachdem auch andere Verkehrsteilnehmer durch das Verhalten des Fahrers behindert wurden und hupten, fuhr dieser zunächst weiter. In der Karl-Ziegler-Straße auf Höhe der Einmündung Benningerstraße musste der Ford-Fahrer verkehrsbedingt warten. Der Radfahrer wollte den Mann zur Rede stellen, woraufhin dieser die Seitenscheibe herunterließ und Pfefferspray in das Gesicht des Radfahrers sprühte. Anschließend fuhr der Ford-Fahrer weiter. Der Radfahrer wurde durch den Angriff nur leicht verletzt. Bei dem gesuchten Ford dürfte es sich um ein SUV mit Waiblinger Zulassung handeln. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter 07151/82149 entgegen.

