Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Welle von Schockanrufen - Einbruch - Illegal Altöl entsorgt - Exhibitionist - Kabelbrand

Aalen (ots)

Aalen: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten am Donnerstag gegen 21:45 Uhr an einem Spielplatz in der Wehrleshalde eine Schaukel mit Farbe und beschädigten eine weitere Schaukel. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Oberkochen: Welle von Schockanrufen-Geldübergabe verhindert

Zahlreiche Schockanrufe sind am Donnerstag im Bereich Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen gemeldet worden.

Dank des schnellen und umsichtigen Handelns eines Bankmitarbeiters konnte am Donnerstag ein Betrugsversuch an einem Bankschalter in Oberkochen verhindert werden. Gegen 13:30 Uhr erschien dort ein 85-jähriger Mann um eine größere Summer Bargeld im fünfstelligen Bereich abzuheben. Der Bankangestellte konnte den Betrug erkennen und forderte den Mann auf, das Gespräch - welches immer noch andauerte - sofort zu beenden. Auf Nachfrage teilte der Mann mit, dass er einen Anruf erhielt, indem behauptete wurde, dass sein Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem ein Radfahrer ums Leben gekommen sei. Anschließend wurde von dem vermeintlichen Kriminalbeamten eine hohe Geldsumme als Kaution gefordert, damit der Sohn einer Haftstrafe entgehen könne.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch und aufmerksam! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Holen sie sich Unterstützung von vertrauten Personen hinzu. Übergeben Sie niemals Bargeld und Wertsachen an fremde Personen. Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren, um Sie über ihren Bestand von Wertgegenständen, Bargeld und deren Verschlussverhältnisse zu befragen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Neresheim: Illegal Altöl entsorgt

An einem Waldstück zwischen Dorfmerkingen und Unterriffingen wurde von Unbekannten illegal Altöl sowie ein Staubsauger und eine Kofferraummatte entsorgt. Die Müllentsorgung wurde am Donnerstag bekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegen.

Ellwangen: Einbruch

Am Freitag verschafften sich Einbrecher unerlaubt Zugang zu einem Firmengebäude in der Ludwig-Lutz-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Rindelbach: Exhibitionist am See

Am Donnerstagnachmittag hielt sich zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr ein unbekleideter, etwa 1,75 cm großer Mann mit Halbglatze am Naturfreibad in der Kressbachstraße auf, welcher offenbar in aller Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Ein Zeuge meldete dies der Polizei. Zu dem Zeitpunkt haben sich offenbar weitere Personen am See aufgehalten, welche den Mann ebenfalls gesehen haben könnten. Insbesondere zwei bislang Unbekannte wurden von dem Exhibitionisten angesprochen und aufgefordert zu ihm rüber zu kommen. Die Polizei Ellwangen bittet diese, sowie weitere Zeugen und mögliche Geschädigte sich unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Kabelbrand im Agnesburg Tunnel

Ein Kabelbrand hat am Donnerstag gegen 15:30 Uhr einen Polizei- und Feuerwehreinsatz im Agnesburgtunnel verursacht. Zunächst war es im Tunnel zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Aalen/Oberkochen zur Auslösung einer Brandmeldeanlage gekommen. Im Anschluss konnte ein Kabelbrand festgestellt und gelöscht werden. Der betroffene Streckenabschnitt war beidseitig bis etwa 17 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell