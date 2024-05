POL-PDKO: Straßenverkehrsgefährdung auf der L207 in Boppard

Kretz (ots) - Am Mittwoch, den 08.05.24, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 256 in Höhe der Anschlussstelle BAB 61 Kruft/Kretz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW Fahrer befuhr die Abfahrt der A 61 in Fahrtrichtung Kruft. Ein Sattelzug befuhr die B 256 in Fahrtrichtung Plaidt. An der Einmündung bog der PKW nach links ab und missachtete den bevorrechtigten Sattelzug, wodurch es zum ...

mehr