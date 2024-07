Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Mit Haftbefehl Gesuchter nach Flucht festgenommen

Aalen (ots)

Am Donnerstag gegen 20:55 Uhr sollte ein Opel-Fahrer an der Ortsausfahrt Korb in Richtung Waiblingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 19-jährige Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Winnender Straße in Richtung Beinsteiner Straße. Auf dem Parkplatz der Rundsporthalle verließ er sein Auto und setzte seine Flucht zu Fuß in ein naheliegendes Wohngebiet fort. Beamte konnten den flüchtigen Mann in einem Wohnhaus festnehmen. Gegen den polizeibekannten Heranwachsenden lag ein Haftbefehl vor, nachdem dieser im dringenden Verdacht steht, am 18.03.2024 einen schweren Raub verübt zu haben (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5739523).

Bei der Flucht mit dem Opel am gestrigen Donnerstag stand der Mann zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Vorführung aufgrund des Haftbefehls erfolgte am 26.07.2024 beim Amtsgericht Stuttgart. Ein Richter setzte den Haftbefehl wegen schweren Raubes in Vollzug. Der Mann wurde in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

