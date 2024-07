Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Obersontheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagnachmittag gegen 13:20 Uhr befuhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin die L1060 von Vellberg in Richtung Obersontheim. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiat überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen, hierbei wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell