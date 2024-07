Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwaikheim: Auto beschädigt

Eine 56-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda befuhr am Freitag gegen 11.35 Uhr die Blumenstraße, als auf Höhe der Ludwig-Uhland-Schule ein Gegenstand gegen ihr Auto geschleudert wurde. Hierbei entstand ein Schaden an der Beifahrertür. Hinweise auf die unbekannen Verursacher, die vermutlich aus einem Gebüsch heraus agierten, nimmt die Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz einer Drogerie in der Kalkofenstraße ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter stieß gegen einen geparkten VW Golf und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/9500 entgegen.

