POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall; Straßenverkehrsgefährdung

Althütte - Schöllhütte: Mit Motorrad aufgefahren

Am Freitag gegen 18:50 Uhr befuhr eine 26-Jährige die Ebniseestraße mit ihrem Motorrad Honda hinter einem PKW Hyundai, der von einem 34-Jährigen gelenkt wurde. Der 34-Jährige hatte an seinem PKW den Blinker zum Linksabbiegen gesetzt und verlangsamte seine Fahrt. Die 26-Jährige fuhr anschließend aus Unachtsamkeit auf den Hyundai auf und stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Fellbach: Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am Freitag gegen 17:35 Uhr fuhr ein silberner PKW Daimler, E-Klasse durch die Innenstadt von Fellbach und erreichte in der 30er-Zone eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. Seine Fahrtstrecke führte von der Cannstatter Straße über die Bahnhof- und Pestalozzistraße bis in die Maicklerstraße, wo sich anschließend die Spur verlor. Da in der Innenstadt von Fellbach zu dieser Zeit reger Personen- und Fahrzeugverkehr herrschte, bittet die Polizei Personen, die durch den silbernen Daimler möglicherweise gefährdet wurden, oder Hinweise zur Fahrweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

