POL-DADI: Unfall mit Linienbus und mehreren verletzten Fahrgästen - Polizei sucht Zeugen

Birkenau (ots) - Am Samstag, den 08.06.2024, um 14:05 Uhr streifte ein blauer Mercedes Transporter ähnlich einem Sprinter oder Vito eine schwarzen Audi A6 Avant an der vorderen linken Seite und Außenspiegel. Der 35-jährige Audi Fahrer aus Birkenau fuhr die Straße Am Schlosspark und bog an der Einmündung Nieder- Liebersbach auf den Zubringer zur B38 ab. Im ...

mehr