Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Getränkelager

Jena (ots)

Am Freitag in den frühen Morgenstunden überstiegen bisher unbekannte Täter den Zaun eines Getränkelagers in Tröbnitz. Hier wurden fortfolgend ein Büro durchwühlt und Bargeld entwendet. Auch an vollen Getränkekisten waren die Täter interessiert und nahmen zwei davon an sich. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 sachdienliche Hinweise zur Tat.

