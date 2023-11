Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) - Am 22.11.2023, gegen 20 Uhr, parkt ein 36-jähriger aus Sarstedt seinen PKW Ford Ranger ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße (Höhe Hausnummer 17) auf einem dortigen Parkplatz. Als er am 23.11.2023, gegen 14:15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, stellt er Kratzer am Heck des Fords fest. Die Beschädigungen dürften durch einen Verkehrsunfall entstanden sein, bei dem der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-985-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell