POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B3 auf Höhe des Posthof Brüggen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (tko) Eine 55-jährige aus Sarstedt parkte ihren PKW BMW am 22.11.2023, gegen 17.00 Uhr, in der Hildesheimer Straße 62 vor der dortigen Backstube. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines SUV, der vor dem PKW der Sarstedterin geparkt hatte, setzte beim Ausparken zurück und beschädigte den PKW BMW. Anschließend entfernte er sich in Richtung B 6, ohne sich um den entstandenen Schaden in ...

