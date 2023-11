Polizei Mettmann

POL-ME: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2311045

Mettmann (ots)

In Langenfeld ist am Dienstag (14. November 2023) ein 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:35 Uhr war der 21-jährige Langenfelder auf einem Miet-E-Scooter über den Fahrradschutzstreifen an der Bahnstraße in Langenfeld gefahren. Hierbei hielt er laut Zeugenangaben aufgrund des starken Regens in der einen Hand einen Regenschirm, weshalb der den E-Roller nur mit einer Hand steuerte. Zur gleichen Zeit wollte ein 64-jähriger Langenfelder mit seiner Mercedes A-Klasse rückwärts in eine dortige Grundstückseinfahrt fahren.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor der 21-Jährige dann beim Versuch, dem rückwärts einparkenden Langenfelder auszuweichen, die Kontrolle über seinen Scooter und stieß daraufhin mit einem geparkten VW Caddy zusammen.

Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall an der Schulter verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

