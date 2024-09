LPI-J: Brennend heißer Bagger

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Tröbnitz: Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in einen Getränkehandel in Tröbnitz mitgeteilt. Der Täter überstieg in der Nacht einen Zaun und gelangte anschließend in das Objekt. Mit einer kleinen Summe Bargeld und zwei Getränkekisten flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Videoüberwachung konnte gesichert werden, die nun ausgewertet wird. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

