Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Tür in Kirche aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (14.11.24) nicht nur Gebetsbücher in der Heilig Kreuz-Kirche beschädigt, in dem sie Seiten herausrissen. Sie brachen auch innerhalb der Kirche eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell