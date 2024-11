Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30/Salzbergen - Verkehrsunfall in Baustelle auf der A30 - Zeugen gesucht

A30/Salzbergen (ots)

Am Samstag, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A30 in Fahrtrichtung Niederlande, in Höhe der Anschlussstelle Salzbergen, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Im Bereich der dortigen Baustelle kollidierten zwei Fahrzeuge in der Einfädelung des Haupt- und Überholfahrstreifens auf die einspurige Baustellen-Verkehrsführung. Beteiligt waren ein Toyota Avensis und ein bislang unbekannter dunkler Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision zwischen dem Toyota und einem dunklen Fahrzeug, vermutlich einem SUV. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die 57-jährige Fahrerin des Toyota Avensis in die Baustellenabsperrung, wodurch ihr Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher beim Toyota auf etwa 7500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Nach ersten Einschätzungen dürfte das flüchtige Fahrzeug an der Fahrerseite deutliche Unfallspuren aufweisen.

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Die Autobahnpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05908/9348-115 zu melden und sachdienliche Hinweise zu geben.

