Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Skoda Scala beschädigt - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

Zwischen dem 8. November 21.00 Uhr und 9. November 8.30 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken den an der Straße "Zum Waldbad" abgestellten schwarzen Skoda Scala. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell