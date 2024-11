Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Fahrer eines grauen PKW verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Freitagabend gegen 17.05 Uhr kam es an der Ampelkreuzung Ringer Straße/Wilsumer Straße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen PKW aus der Hauptstraße kommend missachtete hier das Rotlicht der Ampel und verursachte den Verkehrsunfall.

Ein aus der Ringer Straße kommender bevorrechtigte 31-jähriger Fahrer eines Seat Cupra musste abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Dabei fuhr eine folgende 34-jährige Fahrerin eines Opel Zafira auf den Cupra auf. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten sowie die Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren im Zafira unverletzt. Der/Die Fahrzeugführer-in des grauen PKW entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter der 05943 92000 zu melden.

