Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Kassenhäuschen im Stadtteil Eicken

Mönchengladbach (ots)

Eine unbekannte Person ist in der Nacht zu Montag, 16. September, in das Kassenhäuschen des Hornbach Drive-In an der Alsstraße eingebrochen. Dabei entwendete der Täter unter anderem Münzgeld.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich eine Person gegen 4.30 Uhr dem Kassenhäuschen. Anschließend öffnete der Täter gewaltsam die Seitenscheibe an dem Gebäude und gelangte so in den Innenraum. Danach durchsuchte er das Kassenhäuschen nach Wertgegenständen. Unter anderem hebelte der Täter die Kasse auf und entwendete Münzgeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell