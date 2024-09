POL-MG: Räuberischer Diebstahl | 56-jähriger Ladendetektiv leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in einen Lagerraum für Elektronikwaren in Eicken sowie in einen Kiosk in der Rheydter Innenstadt eingebrochen. Am frühen Samstagmorgen machte ein Passant an der Hauptstraße in Rheydt um 5.38 Uhr verdächtige Beobachtungen. Seinen Angaben zufolge bemerkte er eine Frau in einem Kiosk an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße, die Waren in Plastiktüten packte. In der Nähe des Geschäfts habe er zudem zwei Männer ...

