Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in einen Lagerraum für Elektronikwaren in Eicken sowie in einen Kiosk in der Rheydter Innenstadt eingebrochen.

Am frühen Samstagmorgen machte ein Passant an der Hauptstraße in Rheydt um 5.38 Uhr verdächtige Beobachtungen. Seinen Angaben zufolge bemerkte er eine Frau in einem Kiosk an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße, die Waren in Plastiktüten packte. In der Nähe des Geschäfts habe er zudem zwei Männer wahrgenommen, die kurz darauf zusammen mit der Frau in Richtung Bachstraße davongingen.

Erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich nicht um Mitarbeitende des Kiosks handelte. Eintreffende Beamte der Wache und der Kriminalpolizei stellten Beschädigungen an der Eingangstür zum Laden fest. Eine Fahndung nach den drei verdächtigen Personen verlief erfolglos. Nach Aussage des Zeugen handelt es sich bei der mutmaßlichen Täterin um eine etwa 20- bis 30-Jährige mit europäischem Erscheinungsbild, die zum fraglichen Zeitpunkt weiße Schuhe und einen langen schwarzen Mantel trug, darunter einen grauen Pullover.

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein weiterer Einbruch gemeldet. Betroffen war ein Lagerraum an der Alsstraße, zu dem sich Unbekannte vermutlich zwischen Freitagmittag, 13.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16 Uhr, gewaltsam Zutritt verschafften. Nach ersten Einschätzungen entwendeten die Täter Werkzeug sowie Elektrokleinteile.

Zu beiden Sachverhalten hat die Kriminalpolizei Mönchengladbach Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Angaben zu den Fällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell