Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Rheindahlen: Zwei Motorradfahrer (17 und 18) schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Stadtwaldstraße in Rheindahlen hat sich am Sonntag, 15. September, um 19.55 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer 75-jährigen Autofahrerin und zwei 17- und 18-jährigen Kleinkraftradfahrern zugetragen. Die beiden Kleinkraftradfahrer haben dabei jeweils schwere Verletzungen erlitten.

Zeugenangaben zufolge waren die beiden jungen Männer mit ihren 125er Motorrädern in Richtung Rheindahlen unterwegs und beabsichtigten, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Als sie sich gerade im Überholvorgang auf der Gegenfahrbahn befanden, fuhr dort die 75-Jährige mit ihrem Auto aus einer Grundstücksausfahrt heraus und bog aus ihrer Sicht nach rechts ab. Der 17-Jährige bremste abrupt, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei fuhr der 18-Jährige von hinten gegen ihn. Beide kamen zu Fall und zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie vom Unfallort in ein Krankenhaus, wo Ärzte sie zur stationären Behandlung aufnahmen. (jn)

