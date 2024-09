Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vor Bundesligaspiel: Unbekannte rauben Jugendlichen Fanartikel

Mönchengladbach (ots)

Vor der Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart am Samstag, 14. September, haben drei Unbekannte an der Korschenbroicher Straße zwei jugendliche Fans des Gastvereins beraubt. Sie brachten u.a. Fanschals an sich und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Gegen 14 Uhr hielten sich zwei jugendliche Gästefans (15 und 16 Jahre) aus dem Großraum Stuttgart an der Korschenbroicher Straße Ecke Rahracker an einem der dortigen Schnellrestaurants auf. Unvermittelt traten drei männliche Unbekannte an die beiden heran und verlangten die Herausgabe der Fanschals sowie einer Jacke. Auf den Kleidungsstücken befand sich jeweils das Vereinswappen des VfB Stuttgart.

Die Jugendlichen weigerten sich zunächst, wurden dann jedoch von den Unbekannten geschubst und getreten. Die drei Täter flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Gegenüber Einsatzkräften der Polizeiwache beschrieben die Geschädigten sie wie folgt:

Alle Tatverdächtigen sind augenscheinlich zwischen 16 und 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Zwei von ihnen haben einen dunklen Teint, schwarzes Haar, sprechen deutsch mit einem Akzent und trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung. Darüber hinaus trägt einer einen Schnurrbart, der andere einen Vollbart. Der dritte Mann ist augenscheinlich Deutscher, hat braunes Haar und trägt keinen Bart. Im Gegensatz zu den beiden Mittätern habe er zur fraglichen Zeit helle Kleidung getragen.

Eine Fahndung nach den gesuchten Personen unmittelbar nach der Tat verlief ohne Erfolg. Inzwischen hat die Kriminalpolizei den Fall übernommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und/oder den Tatverdächtigen nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

