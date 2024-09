Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu: Motorradunfall in Mönchengladbach: 35-Jähriger tödlich verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 13. September, ist um 16.40 Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer an der Talstraße im Ortsteil Odenkirchen bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Zur Unfallzeit war der Mann mit seinem Motorrad aus in Richtung Sasserath unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw prallte und diesen gegen weitere geparkte Fahrzeuge schob.

Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei Mönchengladbach aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang sucht sie nun Zeugen, insbesondere Fahrer und Beifahrer eines weißen Smart. Es liegen Erkenntnisse vor, nach denen der verunfallte Motorradfahrer dieses Fahrzeug kurz vor seinem Sturz an der Talstraße auf Höhe des Ziegelwegs überholt hat. Ferner gibt es Hinweise, wonach es an der Talstraße im Bereich einer Verkehrsinsel fast zu einer Kollision zwischen dem Motorrad und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer kam.

Personen, die zu diesen Geschehnissen sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 in Verbindung zu setzen. (et)

