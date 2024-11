Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kabeldiebstahl auf Baustelle - Polizei fahndet nach verdächtiger Person

Meppen (ots)

Am frühen Morgen des 8. November beobachtete eine 32-Jährige gegen 5.15 Uhr eine verdächtige Person auf der Baustelle im Innenhof eines Schwesternwohnheims in der Kuhstraße. Dabei beobachtete sie, wie ein dunkel gekleideter Mann eine Kabeltrommel trug. Da die Bauarbeiter normalerweise erst ab 7 oder 8 Uhr eintreffen, kam ihr die Situation ungewöhnlich vor. Sie sprach die Person daraufhin an, woraufhin diese sich in Richtung der Straße "An der Bleiche" entfernte.

Die Zeugin beschrieb die verdächtige Person als männlich, mit europäischem Erscheinungsbild, dunkelblonden Haaren und normaler Statur.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte weder der Mann noch das Diebesgut aufgefunden werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur Tat oder zur gesichteten Person geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeidienststelle in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell