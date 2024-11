Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten bedroht und beleidigt

Mannheim/Stuttgart (ots)

Stuttgart. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr am Samstag (09.11.2024) ohne erforderlichen Fahrschein mit dem ICE von Mannheim nach Stuttgart, beleidigte den Zugbegleiter und bedrohte anschließend die Beamten der Bundespolizei. Gegen 09:00 Uhr wurde der Zugbegleiter des ICE von Mannheim nach Stuttgart auf den 65- jährigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam. Dieser soll trotz Rauchverbotes im Zug eine Zigarette geraucht haben. Bei der der Fahrausweiskontrolle soll er weiterhin keinen erforderlichen Fahrausweis für die Zugfahrt bei sich gehabt haben. Da der Mann laut Zeugenaussagen von Beginn an aggressiv und unkooperativ gegenüber dem 44-jährigen deutschen geschädigten Zugbegleiter gewesen sein soll, verständigte dieser die Bundespolizei über den Sachverhalt. Die alarmierten Beamten brachten den Tatverdächtigen auf die Dienststelle. Hier und bereits auf dem Weg dorthin verhielt sich der 65-Jährige äußerst aggressiv und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Bei der Durchsuchung beleidigte und bedrohte der Mann die Einsatzkräfte, sodass er kurzzeitig in eine Zelle gebracht wurde. Hier manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil und spuckte mehrfach auf den Zellenboden. Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beleidigung ermittelt.

