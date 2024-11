Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Leonberg - Bundespolizei sucht unbekannte Geschädigte

Leonberg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 20 Jahren ist es am Dienstagnachmittag (05.11.2024) gegen 16:15 Uhr am Bahnhof in Leonberg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll einer der beiden Männer eine bislang unbekannte Frau angesprochen und an deren Arm gezogen haben, woraufhin der 20-Jährige der Unbekannten wohl zur Hilfe eilte. Im weiteren Verlauf schubsten sich die beide Männer nach derzeitigem Kenntnisstand gegenseitig, wobei der Mann, der die Frau belästigte, seinem Gegenüber einen Kopfstoß verpasst haben soll. In Folge dessen verlor der couragierte 20-Jährige offenbar sein Gleichgewicht und stürzte in den Gleisbereich. Er konnte sich jedoch wieder eigenständig auf den Bahnsteig begeben. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen beide Kontrahenten noch vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Während der 20-jährige türkische Staatsangehörige aufgrund des Sturzes ins Gleis unter anderem im Gesicht verletzt wurde, klagte der gleichaltrige deutsche Staatsangehörige über Schmerzen im Oberkörper. Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach der noch unbekannten Frau. Sie und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

