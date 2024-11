Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht -Zug muss wegen aggressivem Fahrgast auf freier Strecke halten

Göppingen /Gingen a.d. F. (ots)

Am 04.11.2024 gegen 20:00 Uhr ging ein 41-Jähriger in einem Regionalexpress zwischen Göppingen und Gingen an der Fils, einen Bahnmitarbeiter und weitere Reisende derart massiv an, dass der Zug auf freier Strecke anhalten musste.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein 47-jähriger, türkischer Staatsangehöriger, in seiner Funktion als Zugbegleiter die Fahrscheine im Regionalexpress kontrolliert haben. Als er den 41-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit nach dessen Ticket fragte, soll dieser sofort von seinem Sitz aufgestanden sein. Weiter soll er versucht haben den Zugbegleiter am Arm zu fassen und diesem in den Unterleib zu treten. Zudem soll der Tatverdächtige den Zugbegleiter auch mehrfach beleidigt und bedroht haben.

Als der 41-Jährige im weiteren Verlauf auch Fahrgäste angehen wollte, zog der Zugbegleiter die Notbremse und brachte den Zug zwischen Süßen und Kuchen zum Stehen.

Der Tatverdächtige konnte noch im Zug, durch hinzugerufene Kräfte der Landespolizei, festgenommen und zum Polizeirevier Geislingen verbracht werden. Dort wurde er an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und der Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart (Tel: 0711 87035-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell