Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung am Bahnhof Schorndorf;

Schorndorf (ots)

Gestern Mittag (07.11.2024) kam es zu einer exhibitionistischen Handlung am Bahnhof Schorndorf durch einen 49-jährigen Tatverdächtigen. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 13:00 Uhr in der Bahnhofshalle des Bahnhofes Schorndorf. Hier soll der 49 Jahre alte ungarische Staatsangehörige sein Glied entblößt und an diesem, vor zwei weiblichen Angestellten unterschiedlicher Bahnhofsgeschäfte, manipuliert haben. Die 25-jährige Geschädigte deutsche Staatsangehörige, sowie die 25-jährige Geschädigte mit türkischer Staatsangehörigkeit, informierte die Bundespolizei telefonisch über diesen Vorfall. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen noch an der Tatörtlichkeit an. Da es sich laut ersten Informationen um einen bereits polizeibekannten Tatverdächtigen mit einem bestehenden Hausverbot für den Bahnhof handelte, wurde dieser der Örtlichkeit verwiesen. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren unter anderen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung rechnen.

