BPOLI S: Zug mit Steinen beworfen -Zeugen gesucht

Göppingen /Gingen a.d. F. (ots) - Am 04.11.2024 gegen 20:00 Uhr ging ein 41-Jähriger in einem Regionalexpress zwischen Göppingen und Gingen an der Fils, einen Bahnmitarbeiter und weitere Reisende derart massiv an, dass der Zug auf freier Strecke anhalten musste. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein 47-jähriger, türkischer Staatsangehöriger, in ...

mehr