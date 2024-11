Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Drei Wohnungseinbruchdiebstähle im Kreis - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am Mittwoch (30.10.2024) ist es in der Zeit von 07.20 Uhr bis 20.05 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße 'Großer Reitweg' in Pinneberg gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten anschließend die Schränke und Schubladen im Wohn- und Schlafzimmer. Entwendet habe der oder die Täter nach ersten Erkenntnissen hierbei ungefähr 100,- Euro Bargeld.in 2-Euro-Münzen.

Eine weitere Einbruchstat vom Mittwoch (30.10.2024) ereignete sich in der Zeit von 14.50 Uhr bis 18.10 Uhr im Ellerbeker Weg in Rellingen. In diesem Fall haben unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. In diesem Fall verschafften sich unbekannte Täter zwar gewaltsam Zutritt zur Wohnung, betraten die Wohnung jedoch nach ersten Ermittlungsergebnissen dann nicht. Gestohlen wurde somit bei dieser Tat nichts.

Ebenfalls am Mittwoch (30.10.2024) ist es zu einer versuchten Einbruchstat in Uetersen gekommen. Dort versuchten sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Pracherdamm zu verschaffen. Es gilt nach ersten Ermittlungen als sicher, dass es der oder die Täter nicht ins Innere des Hauses geschafft haben und unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung verschwanden. Die Tat ereignete sich in diesem Fall zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr.

Für alle drei Fälle werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen, die verdächtige Feststellungen an einem der drei Tatorte getätigt haben, werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell