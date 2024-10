Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle - Weitere Kontrollen mit dem Schwerpunkt 'Beleuchtung' werden folgen

Pinneberg - Halstenbek (ots)

Am Dienstag (29.10.2024) haben Beamte des Polizeirevieres Pinneberg und des Brennpunktdienstes in der Zeit von 07.00 Uhr - 12.00 Uhr Verkehrskontrollen in Pinneberg und Halstenbek durch.

Hierbei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest. Es wurden 23 x die Handynutzung bei Verkehrsteilnehmern festgestellt, in einem Fall war der Fahrer eines Lieferwagens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, 6 x war der Gurt nicht angelegt und in einem Fall kam es zum Rotlichtverstoß an einer Lichtzeichenanlage. Zudem wurden noch 22 Kontrollberichte wegen mangelhafter oder fehlender Beleuchtung ausgestellt.

Das Polizeirevier Pinneberg wird in den nächsten Wochen weitere Beleuchtungskontrollen durchführen und will ein besonderes Augenmerk hierbei auf unbeleuchtete Radfahrer und E-Scooter legen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell