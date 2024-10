Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling - Mann randaliert im Krankenhaus und löst Polizeieinsatz aus

Rickling (ots)

Am heutigen Montag (28.10.2024) ist es in der Daldorfer Straße in Rickling beim dortigen Krankenhaus zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein randalierender Patient konnte von den Einsatzkräften überwältigt und dem medizinischen Personal vor Ort übergeben werden.

Gegen 10:00 Uhr meldete das Klinikpersonal eine randalierende Person, die in seinem Zimmer diverses Mobiliar zerschlug. Auch die eingetroffenen Polizeieinsatzkräfte vor Ort konnten die Person nicht gefährdungsfrei überwältigen, so dass der Randalierer zunächst in einem Zimmer eingeschlossen wurde. Von den Einsatzkräften zuvor eingesetztes Pfefferspray zeigte auch keine Wirkung.

Da der 32-jährige Mann Zugriff zu scharfen Gegenständen wie u. a. Scherben hatte, entschied die Einsatzleitung zur Bewältigung der Lage Spezialkräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein hinzuziehen.

Gegen 13:00 Uhr führte das SEK den Zugriff durch und konnte die Person verletzungsfrei überwältigen.

Der 32-Jährige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Klinikpersonal vor Ort übergeben.

Die Person befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte werden mögliche Hintergründe zur Person und zur Tat nicht weiter ausgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell