POL-HAM: Nach Ladendiebstahl im Allee-Center - 39-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Hamm (ots) - Durch einen Verkehrsunfall wurden am Mittwoch, 25. September 20:45 Uhr eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 31jährige aus Welver die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen. Sie beabsichtigte, mit ihrem Seat nach links in die Otto-Brenner-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW, Volvo ...

