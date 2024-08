Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (20.08.2024) in einer Stadtbahn der Linie U6 eine 24 Jahre alte Frau sexuell bedrängt. Die 24-Jährige fuhr zwischen 18.40 Uhr und 18.47 Uhr mit der Linie U6 in Richtung Gerlingen. An der Haltestelle Degerloch stieg der Unbekannte ein und setzte sich neben die 24-Jährige. Während der Fahrt näherte er sich der Frau und streichelte sie zwischen ihren Oberschenkeln. Nachdem die 24-Jährige sich zur Wehr gesetzt hatte, verließ der Mann an der Haltestelle Hauptbahnhof die Stadtbahn. Der Mann war zirka 60 bis 70 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und kurze helle Haare. Er war mit einer langen schwarzen Hose und einer schwarzen Arbeitsjacke ohne Ärmel bekleidet und trug eine schwarze Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

