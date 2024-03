Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb klaut trotz Hausverbot

Nicht unentdeckt blieb am Montag ein Diebstahl in einem Göppinger Supermarkt.

Ulm (ots)

Ein Angestellter entdeckte den 44-Jährigen gegen 10 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Apostelhof. Der Zeuge beobachtete, wie der Mann ein alkoholisches Getränk in seine Jacke steckte. An der Kasse bezahlte er die Dose nicht und die Polizei wurde hinzugezogen. Dabei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb bereits ein Hausverbot für das Geschäft hatte. Jetzt sieht der 44-Jährige gleich mehreren Anzeigen entgegen.

++++0584360 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell