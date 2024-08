POL-S: Zwei Leichtverletzte nach Brand in Hotel

Stuttgart-Stammheim (ots) - Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen (20.08.2024) in eine Gaststätte an der Freihofstraße eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Täter brachen gegen 03.00 Uhr ein Fenster auf und stiegen hinein. Nachdem sie einen Geldspielautomaten aufgewuchtet, einen weiteren beschädigt und dabei den Alarm ausgelöst hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der ...

