Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Autobrände haben jeweils technische Ursachen

Kreis Viersen (ots)

Am Dienstag ist die Polizei in zwei Fällen zu brennenden Autos gerufen worden. In beiden Fällen stellte sich heraus, dass jeweils ein technischer Defekt die Ursache für den Brand war. Gegen 17.20 Uhr war der erste der beiden Einsätze an der Straße Dam im gleichnamigen Ortsteil von Niederkrüchten. Gegen 20 Uhr dann löschte die Feuerwehr in Kempen an der Straelener Straße den zweiten brennenden Pkw. /hei (476)

